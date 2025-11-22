ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 東京の首相官邸前で集会 高市発言に抗議 東京の首相官邸前で集会 高市発言に抗議 東京の首相官邸前で集会 高市発言に抗議 2025年11月22日 14時38分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２１日、東京の首相官邸前でプラカードを掲げる抗議集会の参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成） 【新華社東京11月22日】東京の首相官邸前で21日、市民数百人が高市早苗首相の台湾に関する発言に抗議する集会を開き、発言の撤回と説明、謝罪を求めた。２１日、東京の首相官邸前でプラカードを掲げる抗議集会の参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成）２１日、東京の首相官邸前でプラカードを掲げる抗議集会の参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成）２１日、東京の首相官邸前でプラカードを掲げる抗議集会の参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成）２１日、東京の首相官邸前で抗議集会の参加者が掲げたプラカード。（東京＝新華社記者／賈浩成）２１日、東京の首相官邸前でプラカードを掲げる抗議集会の参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成）２１日、東京の首相官邸前でプラカードを掲げる抗議集会の参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成）２１日、東京の首相官邸前でプラカードを掲げる抗議集会の参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成）２１日、東京の首相官邸前でプラカードを掲げる抗議集会の参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成）２１日、東京の首相官邸前でプラカードを掲げる抗議集会の参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成）２１日、東京の首相官邸前で抗議集会の参加者が掲げたプラカード。（東京＝新華社記者／賈浩成）２１日、東京の首相官邸前で抗議集会に参加した人たち。（東京＝新華社記者／賈浩成） リンクをコピーする みんなの感想は？