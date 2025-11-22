ºÇ¾å°Ì¡Ö¥Æ¥£¥¢1¡×¤Ëº£°æÃ£Ìé¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¡¢Â¼¾å½¡Î´¤Ï¥Æ¥£¥¢2
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï21Æü¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ëÁª¼ê¤ò¸Þ¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¤ÆÅÁ¤¨¡¢¥×¥íÌîµå¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÀ¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬ºÇ¾å°Ì¤Î¥Æ¥£¥¢1¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡27ºÐ¤Î±¦ÏÓ¡¢º£°æ¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¾Î¤µ¤ì¡Ö6¼ïÎà¤ÎÊÑ²½µå¤ò»ý¤Á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï2¡Á3ÈÖ¼ê¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤é¤¬ºÇ¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥¢2¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Èµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£