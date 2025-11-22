¡Ö¤á¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡×à»Â¿·¤¹¤®¤ëá»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¿ÈÄ¹193¥»¥ó¥ÁÆüËÜ¥Ï¥à¿åÃ«½Ö¤¬ÏÃÂê¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤Ê¡Á¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿à»Â¿·¤¹¤®¤ëá»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµí¤Ë°ú¤«¤ì¤ÆÁ±¸÷»û»²¤ê¡¡Ã©¤êÃå¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿w¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¿åÃ«½Ö(24)¡£Ä¹Ìî»Ô¤ÎÌ¾Ñë¡¦Á±¸÷»û¤ÎËÜÆ²Á°¤Ç»£¤Ã¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¡¢¹õ¤¤¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£193¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Ã¥·¡¼¤á¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Éþ¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö»äÉþ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤Ê¡Á¡×¡Ö¥Ç¥«¤¤¤«¤é¤¹¤°µ¤¤Å¤«¤ì¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£