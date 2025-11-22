Ã»È±¡õÂçÃÀÆ©¤±¥·¥ã¥Ä¤ÇÏÃÂê¤Î¹¾Àî¼ÓÍýÆà¡ÊX@arielluv3¤è¤ê¡Ë

¡¡¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç³ÊÆ®µ»¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î­à¥¨¥¬¥µ¥ê­á¤³¤È¹¾Àî¼ÓÍýÆà(29)¤¬Æ©¤±Æ©¤±¥·¥ã¥Ä¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈ±¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢³¤ÊÕ¤ÇÆ©¤±Æ©¤±¤Î¹õ¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¿¤¿¤º¤à²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£½ÕÀè¤Î¥í¥ó¥°¤À¤Ã¤¿È±¤Ï¡¢¼ó¸µÉÕ¶á¤ÇÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃ»¤¯¤Æ¤âºÇ¹â¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÃ»¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖºÇ¸å¤Ë¤ÏË·¼ç¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÈ±·¿¥Þ¥¸¹¥¤­¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹¾Àî¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Äï¤ÏK-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¹¾ÀîÍ¥À¸¤Ç¡¢³ÊÆ®µ»¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£