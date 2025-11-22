àÅÏµ´¤ÎÁÐ»ÒáÊìÌò61ºÐ½÷Í¥¤È7Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö3»ÐËå?¡×¡Ö¤Ø¤§¡Á!À®Ä¹¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×
¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¿Æ»Ò!?
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¤ÎàÁÐ»Ò¤ÎÌ¼á¤¬¡¢ÊìÌò¤Î61ºÐ½÷Í¥¤È7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡Ä¡£¸ø³«¤·¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤ÁÐ»Ò¤ÎÌ¼Ã£¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÌîÂ¼¿¿Èþ¡£TBS¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¥É¥é¥Þ ÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×(1990Ç¯¡Á)¤Ç5»ÐËå¤Î4½÷Ž¥Âç¸¶ÍÕ»Ò¤ÎàÁÐ»Ò¤ÎÌ¼á¤ò±é¤¸¤¿¹â¶¶Ç«²»¡¢¹â¶¶Çµ°¦¤ÈÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤Þ¤ÀÍÄ¤¤2¿Í¤òÎ¾ÏÆ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ÈÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¸½ºß¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÃæ³ØÀ¸3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£Ç«²»¤Á¤ã¤ó¡Ê¤æ¤¡Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Â¦¡£Çµ°¦¤Á¤ã¤ó¡Ê¤ß¤¡Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº¸Â¦¡£7Ç¯¿¶¤ê¤Ë´é¹ç¤ï¤»¡¦ËÜÆÉ¤ß¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó(»ä)¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤óÃ£¤³¤ó¤Ê¤ËÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤é²Ä°¦¤¤¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤¤ì¤¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤ËÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ø¤§¡Á¡ªÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤¡¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤!?¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤ª¤«¤¢¤µ¤ó!!¡×¡Ö»°»ÐËå?¡×¡Ö3¿ÍÊÂ¤ó¤À¤é¤Û¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£