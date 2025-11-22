¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤À¤±¤É¡¢¡¢¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¶áà¥ê¥¢¥ë»ÐËå¥¢¥¤¥É¥ëá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÄ¾µå¾¡Éé¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¥Ô¥Ã¥¿¥ê´ó¤êÅº¤¦à¥ê¥¢¥ë»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥Èá
¡¡à¥ê¥¢¥ë»ÐËå¥¢¥¤¥É¥ëá¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¿·Êæµ®¾ë(¤Ë¤¤¤Ü¡¦¤¤·¤í)¡¢½ãÎï(¤¹¤ß¤ì)»ÐËå(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ð¤Îµ®¾ë¤¬X¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£À³ÊÈ½ÃÇ¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¡ÖESFJ¤Î»Ð(µ®¾ë)¡¢ISTP¤ÎËå(½ãÎï)¡¡»ÐËå¤ÇÀµÈ¿ÂÐ¤À¤±¤É¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö»ÐËå¤ÎÉ½¾ð°ìÈÖÁÇÅ¨¡×¡Ö»ÐËå¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤¹¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö»ÐËå¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡Ä¾µå¾¡Éé¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö¿·Êæ»ÐËå¤«¤¡¡¡Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤ÐÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿·Êæ»ÐËå¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì³èÆ°¡£2024Ç¯3·î¤Ë½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ ¿·Êæ»ÐËå¤Ç¤¹¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢»ÐËå¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¡£ÍèÇ¯1·î7Æü¸á¸å7»þÈ¾¤«¤é½©ÍÕ¸¶CLUB GOODMAN(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è)¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Ä¥Ê¥°¥ß¥é¥¤¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£