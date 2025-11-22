¡Ö¤ï¡¼¡¢¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤!¡×¸µÎø¿ÍÌò¤«¤é5Ç¯¡Ä48ºÐ¡õ55ºÐÇÐÍ¥à¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°»Ñ¤Ç¤´Êó¹ðá¾Ð´éÉâ¤«¤Ù¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¡×¡Ö´ò¤·¤¤¡×¥É¥é¥Þ¼õ¾ÞÊó¹ð¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡¡
ÀÖ¤¤¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë2¿Í
¡¡¸µÎø¿ÍÌò¤«¤é5Ç¯¡Ä¡£48ºÐ½÷Í¥¤È55ºÐÇÐÍ¥¤Îà¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾¤¿¤«»Ò¤È°¤Éô¥µ¥À¥ò¡£Âç¤¤ÊÀÖ¤¤¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢¹ñÆâ¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤òÆÉ¼Ô¡¢¿³ºº°÷¡¢¥Æ¥ì¥Óµ¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ç¾ÞÊÌ¤ËNo.1¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Ö¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó ¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ÎÂè125²ó¤Ç¾¾¤¬½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖºîÉÊ¾Þ¤ä¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¥É¥é¥Þ¥½¥ó¥°¾Þ¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì2°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿!¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤è¤Í¡×¡ÖËè½µ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£Ç¯°ìÈÖ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2020Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¸µÎø¿ÍÆ±»Î¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦ÄÕÃ«±ß¤È¸¡»ö¡¦¶ð·îÄ¾¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£