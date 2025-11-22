¡ÖÁ¬ÅòÆþ¤ë¤ó¤À!¡×à¥À¥ó¥¹á¤ËàÁ¬Åòá¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î°ìÆü¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀöÂõ¡©¤½¤ìÉþ¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÁ´Á³²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬°ìÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸ø³«
¡¡´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿à¤È¤¢¤ë1Æüá¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¶î¤±¤Þ¤ï¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¤È¤¢¤ë°ìÆü¤ò¤´¾Ò²ð¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ°ìÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸ø³«¡£¸áÁ°7»þ¤Îµ¯¾²¤«¤éÄ«¤´ÈÓ¡¢ÀöÂõ¡¢¥À¥ó¥¹¡¢Á¬Åò¡Ä¤È¸á¸å10»þ¤Î½¢¿²¤Þ¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËë¸å¤â³§¤µ¤Þ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ê¤é¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È°ì½ï¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ÇÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Á¬ÅòÆþ¤ë¤ó¤À!¡×¡ÖÌÏÈÏÅª¤ÊÀ¸³è¡×¡Ö»ä¤è¤êÂ¿Ë»¤Ç²Ä°¦¤¤(¾Ð)¡×¡ÖÁ´Á³²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥à?¡×¡Ö°Õ³°¤È¼çÉØ¡©¡×¡ÖÀöÂõ¡©¤½¤ìÉþ¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÂº¤¤¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È°ì½ï¤Ë1Æü²á¤´¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¼ê¤¬¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤òÎø¤·¤¬¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£