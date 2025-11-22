ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】長崎・佐世保市の火災で消防隊出動 江上町付近 約10分後に… 【続報】長崎・佐世保市の火災で消防隊出動 江上町付近 約10分後に鎮火（11月22日午後2時8分ごろ発生） 【続報】長崎・佐世保市の火災で消防隊出動 江上町付近 約10分後に鎮火（11月22日午後2時8分ごろ発生） 2025年11月22日 14時16分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎県佐世保市消防局によると、22日午後2時8分ごろ、同市江上町付近で発生したその他火災で消防隊が出動した。同2時18分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 福岡・新宮町の建物火災で消防隊出動 下府4丁目1番付近（11月22日午後1時48分ごろ） 福岡市東区で男が帰宅中の男子中学生に「どこに住んでいるのか」と声かけ 舞松原2丁目14番付近 福岡・大牟田市で帰宅途中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる 手鎌付近の路上 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, リペア工事, 介護タクシー, 老後, 法要, 墓, デイサービス, 工場, フローリング, 在宅医療