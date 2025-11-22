日本代表スターの２か月ぶり出場は？「治癒しているので問題ないはず」だが――ブライトン指揮官が明かした“根深い”痛み
現地11月22日に開催されるプレミアリーグ第12節で、三笘薫が所属する11位のブライトンは、勝点16で並ぶ12位のブレントフォードとホームで対戦する。この一戦の前日会見でファビアン・ヒュルツェラー監督が、欠場が続く三笘に言及した。
28歳の日本代表MFは、９月27日のチェルシー戦（３−１）で左足首を負傷。それ以降は戦列を離れている。今節で２か月ぶりの出場はあるのか。
地元メディア『Sussex World』によれば、三笘の回復状況について問われたヒュルツェラー監督は「予測は容易ではない。復帰は近付いている」と回答。その上で、より詳細にこう語った。
「現在は痛みの管理が課題だ。深刻な問題ではない。全てが治癒しているので問題ないはずだ。彼がどの程度痛みに対応できるかを見極める必要がある。復帰時期を正確に言うことはできない。構造的には問題ない。様々な方法があるが、彼の反応次第で個別対応が必要だ。適切な方法を見つけなければならない。
きっと戻って来るよ。既にピッチで懸命に練習している。身体的なコンディションは良好だ。最後のステップを踏むだけだ」
怪我自体は治っているものの、慢性的な痛みがあるのか。森保ジャパン屈指のスターの状態に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
