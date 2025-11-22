元ニッポン放送でフリーの垣花正アナウンサー（53）が22日、アシスタントを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。まさかの“失言”でパーソナリティーの和田アキ子（75）に追及される場面があった。

番組中盤、番組へのメッセージ送信先のアドレスをアナウンスする際、「メールはhappy@1242.comでお待、え…akko@1242.comでお待ちしております」と言い換える場面が。「happy…」については自身がパーソナリティーを務める同局の平日の帯番組「あなたとハッピー」のもの。

和田はすかさず「何ておっしゃった今」とチクリ。垣花アナは「今完全に勘違いしてますよね、私も」と言い訳するも、和田は「勘違いじゃないでしょ。なんでいまだに？なんで？」と首をひねった。

垣花アナが「慌てたんですね、慌てた」と言い訳するも、和田は「わからん、君の考えていることが。なんでこの番組やってんのに違う番組の名前出てくる？何回もや、何回もですよ」とあきれるばかり。垣花アナは「信じられないです、僕も。もうほんとに」と困惑した。

その後も、和田は後番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）のパーソナリティー、サンドウィッチマンの2人がCM中にスタジオあいさつに来たことに触れ、「あなたのさっき、先ほどの失言で、サンドの2人がやってきて“垣花さん、しっかりしてください。アッコとハッピーならまだいいです”って言ってましたよ。みんなに迷惑かけてますね、君。これこそ公開説教？」と追及。垣花アナは「そうですね。あの、鬼がいますね、目の前に」ともらすと、和田は「これ、ハラスメント？」。垣花アナは「違います違います」と大慌て。

そはいえ、垣花アナは「大変失礼いたしました、本当に。申し訳ありませんでした」と平謝り。

それでも、和田は「なかなか言えないもんね、普通」とチクリ。垣花アナは「緊張はしているんですけど、なんかこう口がなんか…」ともごもご。「不思議なことが起こります」と首をひねるばかりだった。