¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°³«Ëë¤Ç°½Éô¡õ¥¿¥í¡¼¥¹¤Î£´£±£³¥»¥ó¥Á¥¿¥Ã¥°¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¡ÖÀäË¾¤Î±²¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÊë¤ì¤Îº×Åµ¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¡×³«ËëÀï¡Ê£²£²Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¡¢£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¹ç·×¿ÈÄ¹£´£±£³¥»¥ó¥Á¤Î°½ÉôÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¡Ê£³£´¡ËÁÈ¤¬ÎëÌÚ½¨¼ù¡Ê£´£µ¡Ë¡¢¿¿Áú·ýéË¡Ê£´£¶¡ËÁÈ¤ò²¼¤·ÇòÀ±È¯¿Ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¿ÈÄ¹£²¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î°½Éô¤È¥¿¥í¡¼¥¹¤ÏÂÎ³Êº¹¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤«¤é°½Éô¤¬¥Í¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ê¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÃ¦¤¹¤ë¤È¥Ï¥¤¥¿¥ï¡¼¤ÊÏ¢·¸¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï°½Éô¤¬Êú¤¨¤¿ÎëÌÚ¤Ë¥¿¥í¡¼¥¹¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤à¹çÂÎµ»¤â¤µ¤¯Îö¤À¡£¤½¤³¤Ë°½Éô¤¬¥È¥É¥á¤Î¥Ç¥¹¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ç¤ò·è¤á¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°½Éô¤Ï¡ÖÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤À¤Ê¡£ÎëÌÚ½¨¼ù¡¢¿¿Áú·ýéË¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÏÁ°À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¿¤À°½Éô¤È¥¿¥í¡¼¥¹¤Îà¥¿¥¤¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥é¥ß¥Æ¥£¡¼á¤¬¤½¤Î¾å¤ò¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂÐÀïÁê¼ê¤È´ÑµÒ¤òÀäË¾¤Î±²¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×¡£¤³¤ì¤Ë¥¿¥í¡¼¥¹¤âÆ±Ä´¤·¹â¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿à¤Þ¤·¤â¤óá¤³¤ÈÎëÌÚ¡õ¿¿Áú¤Ï¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£¿¿Áú¤Ï¡Ö²¿¤À¥¢¥¤¥Ä¤é¡£¤«¡¼¡Ä¡£¤Ç¤±¤¨¤¹¤Í¡×¤ÈÁê¼ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¬¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¢¡¢½éÀï¤Ç¤·¤ç¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡£º£ÆüÉé¤±¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤¬¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤¤¤È¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡ª¡×¤ÈÉé¤±¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦£±»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤ÏÄ¬ºê¹ë¡¢°²Ìî¾ÍÂÀÏºÁÈ¤¬Âç¿¹ËÌÅÍ¡¢æ±ÍòÁÈ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£