◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（２２日、後楽園ホール）観衆１３２７

全日本プロレスは２２日、後楽園ホールで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」開幕戦を開催した。

Ｂブロック公式戦で世界ジュニア王者・青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯの「アツハヤ」が青柳優馬、安齊勇馬と対戦。両軍がめまぐるしく激突する熱戦は、ジュニアコンビが新技「シド＆ナンシー」から青柳亮生がファイアーバードスプラッシュで兄の優馬を圧殺し殊勲の白星をゲットした。

体格差をはねのけ兄から勝利を奪った亮生は「青柳優馬に青柳亮生が勝ったぞ！」と絶叫。「いつかの後楽園でエースが言ってましたよ。『全日本プロレスはデカくて強くてカッコイイヤツが集まるリングだ』って。でもな全日本のリングにはデカくて強くてカッコイイレスラーも倒しちまう小っちゃくて強くてカッコイイレスラーがいるんだ！」と胸を張った。

そして「この勢いでアツハヤがかき乱して、かき乱して…優勝しちゃいます」と初制覇を宣言した。

今年の「最強タッグ」は全１２チームがＡ・Ｂの２ブロックに分かれ、リーグ戦で激突。今月２２日の後楽園ホール大会で開幕。１２・７愛知・ポートメッセなごや 第２展示館まで公式戦を行う。両ブロックの勝ち点最上位チームが１２・１０後楽園で優勝決定戦で今年の最強タッグを争う。

出場チームは以下の通り。

《Ａブロック》

鈴木秀樹＆真霜拳號

綾部蓮＆タロース

芦野祥太郎＆潮粼豪

大森北斗＆羆嵐

ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起

田村男児＆佐藤光留

《Ｂブロック》

ザイオン＆オデッセイ

宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．

青柳優馬＆安齊勇馬

本田竜輝＆野村直矢

他花師＆黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ

◆１１・２２後楽園公式戦

▼第１試合「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」Ｂブロック公式戦３０分１本勝負

○ザイオン、オデッセイ（５分５５秒 ダイビングヘッドバット→片エビ固め）他花師、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン●

▼同Ａブロック公式戦

芦野祥太郎、○潮粼豪（１０分４６秒 豪腕ラリアット→体固め）大森北斗、羆嵐●

▼第３試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

○斉藤ジュン、ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起（８分２６秒 サイコブレイク→片エビ固め）田村男児、井上凌、小藤将太

▼第４試合 「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」Ａブロック公式戦 ３０分１本勝負

○綾部蓮、タロース（１２分５９秒 デスルーレット→片エビ固め）鈴木秀樹●、真霜拳號

▼第５試合 同Ｂブロック公式戦

○宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．（１４分３９秒 シャットダウンスープレックスホールド）本田竜輝●、野村直矢

▼同

○青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ（２６分０３秒 ファイアーバードスプラッシュ→片エビ固め）青柳優馬●、安齊勇馬