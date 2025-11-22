“溶接ギャル”粉すけさん、腕にびっしり“和彫り”に込めた理由 壮絶な現場に剛力彩芽も「すごい仕事…」
『ダマってられない女たち season2』（ABEMA／毎週金曜 後10：00）が21日に放送され、建設現場で働く“ギャル”たちに密着した。番組では、SNSで注目を集める“溶接ギャル”粉すけの仕事ぶりと、その裏側にある思いが紹介された。
【動画】「壮絶な現場」腕にびっしり“和彫り”理由を粉すけさんが明かす
粉すけは普段、派手なギャルメイクで知られるが、現場に入ればすっぴんでネイルも完全オフ。「半端なギャルには見られたくない。仕事が大事だからメイクはしない」「派手だから不安に思われないよう、集中してやってます」と語り、見た目とのギャップを超えるプロ意識を見せる。
腕にびっしり入った和彫りについては、意外な理由を明かした。「仕事で腕の傷がすごかったんです。溶接中に火が落ちてきて、手を離すとモノが壊れるので耐えていたら腕が焦げました。傷が隠れた方がいいなと思って入れちゃいました」と話し、スタジオの剛力彩芽も「すごい仕事…」と驚きを漏らした。波瀾万丈の過去を経て溶接の道にたどり着いたという粉すけは「健やかに仕事をして楽しく暮らしている姿を見せるのが一番の親孝行」と語り、スタジオには温かな空気が広がった。
番組ではほかに、ダンプ運転歴15年の“ダンプ女子”古澤未来も紹介された。かつて「Happie nuts」「SCawaii!」で活躍した人気モデルだった古澤は「呼ばれ過ぎて調子に乗っていた」と明かし、バックれを繰り返して仕事が減った過去を語った。その後、父の会社を手伝う形でダンプの世界に飛び込み、「天職だ」と感じたという。現在は仕事のあるあるや現場の空気をSNSで発信し、動画の再生数は500万回超、フォロワーは49万人。影響力を買われ、ワークマンのモデルにも抜擢されている。「父の跡を継げたらいいな。ぜってぇやめてやんねぇと思ってます」と笑いながら話した。
VTR後には親孝行の話題となり、剛力が「もう10年くらい前ですが、両親に家をプレゼントしました」とさらりと告白。「両親に感謝として家をプレゼントしなさいと言われ、それを目標に頑張れた」と語ると、ヒコロヒーも「それを実現するのがすごい」と感嘆していた。
