À¾Éð¡¢ÂæÏÑ¤ÎÎÓ°Â²Ä³ÍÆÀ¡¡º¸ÂÇ¤Á¤Î¹¥ÂÇ¼Ô
¡¡À¾Éð¤Ï22Æü¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÅý°ì¤«¤éÎÓ°Â²Ä³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¡á184¥»¥ó¥Á¡¢90¥¥í¡¢º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï73¡£ºòÇ¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤ÇÆ±¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¹¥ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë³¤³°°ÜÀÒÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤··ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÂæÏÑÂåÉ½¤Ç¤âÃæ¼´¤òÌ³¤á¤ëÄ¹ÂÇÎÏ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¡£¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤ËËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤Ï90»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨3³ä1Ê¬8ÎÒ¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡£