¡¡³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤¬22Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°ÜÀÒÀè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö³¤³°¤òÂè°ì¤Ë¡¢¤¤¤¤¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¿Í»þÂå¤«¤éÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¹¥À®ÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ºòµ¨¤Ïµß±ç¤Ë²ó¤Ã¤ÆºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç50»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ïµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤ë¤À¤±¡£ÀèÈ¯¤Ç¤âÃæ·Ñ¤®¤Ç¤â¤ä¤ë¡×¤ÈÌò³ä¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¤Ë¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâFA¸¢¤ò»È¤Ã¤¿Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£