Éüµ¢ÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼MF¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡¢¼«Âð¤ÇÂ¤Î»Ø¤ò¹üÀÞ
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬21Æü¡¢Î¥Ã¦Ãæ¤ÎMF¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉüµ¢¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÍ·ÂÉô¤ÎÉé½ý¤Ç9·î¤«¤éÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡¢Éüµ¢ÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼«Âð¤ÇÉÔ±¿¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï22Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¤Ë¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Î¸½¾õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¡¼¥ë¤ÏÌÀÆü¤Î»î¹ç(¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï)¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡£(25Æü¤Î²¤½£CL)¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ä(30Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè13Àá)¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÉÔ±¿¤Ë¤â¡¢2ÆüÁ°¤Ë¼«Âð¤ÇÂ¤Î»Ø¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡×
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Û¤É¿¼¹ï¤Ê²ø²æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾®»Ø¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢º£½µ¤ÈÍè½µ¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¸å3»î¹ç¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
