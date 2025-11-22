TWICEナヨン、ホルターネックのミニ丈ワンピで圧巻スタイル際立つ「華奢」「天使」と反響続々
【モデルプレス＝2025/11/22】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のナヨン（NAYEON）が11月20日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】TWICEメンバー「お姫様みたい」ミニ丈ワンピから美脚披露
ナヨンは黒いホルターネックのミニ丈ワンピース姿を公開。美しい肩とスラリと伸びた腕を披露している。
この投稿に「可愛さが増してる」「天使」「華奢」「お姫様みたい」「スタイル最高」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TWICEメンバー「お姫様みたい」ミニ丈ワンピから美脚披露
◆ナヨン、ホルターネックのミニワンピで美スタイル披露
ナヨンは黒いホルターネックのミニ丈ワンピース姿を公開。美しい肩とスラリと伸びた腕を披露している。
◆ナヨンの投稿に反響
この投稿に「可愛さが増してる」「天使」「華奢」「お姫様みたい」「スタイル最高」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】