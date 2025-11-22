F1ラスベガス GP予選

サーキット：アメリカ／ラスベガス ストリート サーキット

天気：曇り

路面状況：ウェット

気温：11.8℃

路面温度：12℃

F1ラスベガス GPの予選がラスベガス ストリート サーキットで行われ、L.ノリス（MCL）がポールポジションを獲得した。2番手はM.フェルスタッペン（RBR）、3番手はC.サインツ（WIL）となっている。

なお、角田裕毅（RBR）は19番手となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ

1位 L.ノリス（MCL）1:55.473／1:51.379／1:47.934／25

2位 M.フェルスタッペン（RBR）1:53.458／1:51.593／1:48.257／24

3位 C.サインツ（WIL）1:54.873／1:51.144／1:48.296／24

4位 G.ラッセル（MER）1:53.144／1:50.935／1:48.803／25

5位 O.ピアストリ（MCL）1:54.544／1:52.126／1:48.961／23

6位 L.ローソン（RB）1:54.828／1:51.621／1:49.062／25

7位 F.アロンソ（AST）1:53.739／1:51.865／1:49.466／25

8位 I.ハジャー（RB）1:55.613／1:51.120／1:49.554／25

9位 C.ルクレール（FER）1:54.814／1:51.952／1:49.872／24

10位 P.ガスリー（ALP）1:54.432／1:51.760／1:51.540／25

11位 N.ヒュルケンベルグ（STK）1:54.555／1:52.781／-／18

12位 L.ストロール（AST）1:54.416／1:52.850／-／18

13位 E.オコン（HAS）1:54.635／1:52.987／-／17

14位 O.ベアマン（HAS）1:56.016／1:53.094／-／17

15位 F.コラピント（ALP）1:54.847／1:53.683／-／17

16位 A.アルボン（WIL）1:56.220／-／-／8

17位 K.アントネッリ（MER）1:56.314／-／-／8

18位 G.ボルトレート（STK）1:56.674／-／-／9

19位 角田裕毅（RBR）1:56.798／-／-／9

20位 L.ハミルトン（FER）1:57.115／-／-／9

2025-11-22 14:19:05 更新