フジテレビの人気長寿番組「くいしん坊！万才」の最終回となる特別番組「５０年間ありがとう！くいしん坊！万才 一生忘れられない味ＳＰ」が２２日に放送され、５０年の歴史に幕を閉じた。番組最長の２５年間“くいしん坊”を務めた第１１代・松岡修造は「僕にとってくいしん坊！万才は『一食一会』でした」と感謝を語った。

同番組は「いい味、いい旅、いい出会い」をテーマに全国各地の郷土料理、名物料理、特産物などの食べ物を訪ね、その土地の歴史や文化、人々の暮らしにふれあい、「食べることの喜び」「人々との出会いの楽しさ」を求める番組。グルメ番組の礎となった。１９７５年６月３０日に初回が放送され、レギュラー放送最終回となった１１月１６日まで６５９９回を数えた。

番組の顔である“くいしん坊”は初代リポーターの渡辺文雄にはじまり、竜崎勝、友竹正則、宍戸錠、川津祐介、梅宮辰夫、村野武範、辰巳琢郎、山下真司、宍戸開と受け継がれ、現在の第１１代リポーター松岡修造は２０００年１月１０日から２５年にわたって活躍した。この日のスタジオには、７代目・村野、８代目・辰巳、９代目・山下、１０代目・宍戸、１１代目・松岡、そして１９８４年に亡くなった２代目・竜崎勝の娘である元フジテレビの高島彩アナウンサーが出演した。

冒頭で松岡は「５０年間ありがとう〜！」とカメラに向かって絶叫。「最終回ということなんですけど、５０歳ってお祝いじゃないですか。にぎやかに、先輩の思いも聞きながら…」と最終回の趣旨を説明すると、山下は「今もう泣きそうなんだけど、俺。ウルウルきちゃった」と早くも感極まっていた。

歴代くいしん坊たちが思わず唸（うな）った“一生忘れられない味”を紹介しながら、懐かしい映像とともに、５０年の歴史を振り返った。松岡は、就任した２０２０年に訪れた長崎県の「ろくべえ」をチョイス。今回長崎を再訪し、さつまいもの粉が原料の麺を手作りして「モチモチ。このありえない食感」とおいしそうに食べた。

エンディングでは、スタジオの一人一人が色紙に思いを記して、メッセージを届けた。７代目・村野は「人生最高の調味料」。１０代目・宍戸は「出会い、ふれあい、隠し味」。８代目・辰巳は「お祭り届け隊」。９代目・山下は「人生の宝」。１１代目・松岡は「僕にとってくいしん坊！万才は『一食一会』でした。一食一食に、必ず人の思いが詰まってました。ひとつひとつの出会いのなかには、感謝が詰まってました。そのおいしい記憶っていうのは、僕らみんなのなかに刻まれてるんです」と語り、「この『万才』はこれからも続いていくんです。くいしん坊！万才、全国のみなさん、ありがとう。僕らはいつまでも、くいしん坊！万才」とラストメッセージ。スタジオ一同は両手を広げて笑顔を見せた。

＜歴代くいしん坊＞

▼初代 渡辺文雄 １９７５年６月３０日〜１９７７年７月３日 通算５１５回（２年）

▼２代目 竜崎 勝 １９７７年７月４日〜１９７８年１２月３１日 通算３９０回（１年６カ月）

▼３代目 友竹正則 １９７９年１月１日〜１９８１年１２月３１日 通算７９４回（３年）

▼４代目 宍戸 錠 １９８２年１月１日〜１９８３年１２月３０日 通算５０９回（２年）

▼５代目 川津祐介 １９８４年１月４日〜１９８４年１２月３０日 通算２２８回（１年）

▼６代目 梅宮辰夫 １９８５年１月１日〜１９８７年１２月３０日 通算６２３回（３年）

▼７代目 村野武範 １９８８年１月３日〜１９９０年１２月３０日 通算６１７回（３年・当時は武憲）

▼８代目 辰巳琢郎 １９９１年１月６日〜１９９３年１２月２９日 通算６０６回（３年）

▼９代目 山下真司 １９９４年１月４日〜１９９７年１２月３０日 通算７８２回（４年）

▼１０代目 宍戸 開 １９９８年１月４日〜１９９９年１２月２７日 通算２８４回（２年）

▼１１代目 松岡修造 ２０００年１月１０日〜２０２５年１１月１６日 通算１２５１回（２５年）