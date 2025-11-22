◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（２２日、後楽園ホール）観衆１３２７

全日本プロレスは２２日、後楽園ホールで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」開幕戦を開催した。

Ｂブロック公式戦で前年準優勝の宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．が本田竜輝、野村直矢と対戦。三冠王者の宮原が本田＆野村の連係に捕まり防戦一方の苦しい展開。本田のラリアットなどで窮地に追い込まれたが最後は、１４分３９秒、シャットダウンスープレックスホールドで大逆転勝利で開幕戦を発進した。

バックステージで宮原は「１発目決めたぞ！酔いしれたぞ後楽園ホール」と自画自賛し「必ずや１２月１０日は俺らが最後に優勝トロフィー持ち上げる」と優勝を確信した。

そこに２３日の沼津大会で対戦する黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパンと他花師が乱入し舌戦を展開。嵐のように２人が去ると宮原は「明日、沼津でやってやろうぜ。楽しみにしてるぜ」と挑発していた。

今年の「最強タッグ」は全１２チームがＡ・Ｂの２ブロックに分かれ、リーグ戦で激突。今月２２日の後楽園ホール大会で開幕。１２・７愛知・ポートメッセなごや 第２展示館まで公式戦を行う。両ブロックの勝ち点最上位チームが１２・１０後楽園で優勝決定戦で今年の最強タッグを争う。

出場チームは以下の通り。

《Ａブロック》

鈴木秀樹＆真霜拳號

綾部蓮＆タロース

芦野祥太郎＆潮粼豪

大森北斗＆羆嵐

ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起

田村男児＆佐藤光留

《Ｂブロック》

ザイオン＆オデッセイ

宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．

青柳優馬＆安齊勇馬

本田竜輝＆野村直矢

他花師＆黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ

◆１１・２２後楽園公式戦

▼第１試合「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」Ｂブロック公式戦３０分１本勝負

○ザイオン、オデッセイ（５分５５秒 ダイビングヘッドバット→片エビ固め）他花師、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン●

▼同Ａブロック公式戦

芦野祥太郎、○潮粼豪（１０分４６秒 豪腕ラリアット→体固め）大森北斗、羆嵐●

▼第３試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

○斉藤ジュン、ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起（８分２６秒 サイコブレイク→片エビ固め）田村男児、井上凌、小藤将太

▼第４試合 「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」Ａブロック公式戦 ３０分１本勝負

○綾部蓮、タロース（１２分５９秒 デスルーレット→片エビ固め）鈴木秀樹●、真霜拳號

▼第５試合 同Ｂブロック公式戦

○宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．（１４分３９秒 シャットダウンスープレックスホールド）本田竜輝●、野村直矢

▼同

○青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ（２６分０３秒 ファイアーバードスプラッシュ→片エビ固め）青柳優馬●、安齊勇馬