宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．、本田竜輝＆野村直矢を大逆転で破り白星発進「俺らが最後に優勝トロフィー持ち上げる」…１１・２２後楽園全成績
◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（２２日、後楽園ホール）観衆１３２７
全日本プロレスは２２日、後楽園ホールで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」開幕戦を開催した。
Ｂブロック公式戦で前年準優勝の宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．が本田竜輝、野村直矢と対戦。三冠王者の宮原が本田＆野村の連係に捕まり防戦一方の苦しい展開。本田のラリアットなどで窮地に追い込まれたが最後は、１４分３９秒、シャットダウンスープレックスホールドで大逆転勝利で開幕戦を発進した。
バックステージで宮原は「１発目決めたぞ！酔いしれたぞ後楽園ホール」と自画自賛し「必ずや１２月１０日は俺らが最後に優勝トロフィー持ち上げる」と優勝を確信した。
そこに２３日の沼津大会で対戦する黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパンと他花師が乱入し舌戦を展開。嵐のように２人が去ると宮原は「明日、沼津でやってやろうぜ。楽しみにしてるぜ」と挑発していた。
今年の「最強タッグ」は全１２チームがＡ・Ｂの２ブロックに分かれ、リーグ戦で激突。今月２２日の後楽園ホール大会で開幕。１２・７愛知・ポートメッセなごや 第２展示館まで公式戦を行う。両ブロックの勝ち点最上位チームが１２・１０後楽園で優勝決定戦で今年の最強タッグを争う。
出場チームは以下の通り。
《Ａブロック》
鈴木秀樹＆真霜拳號
綾部蓮＆タロース
芦野祥太郎＆潮粼豪
大森北斗＆羆嵐
ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起
田村男児＆佐藤光留
《Ｂブロック》
ザイオン＆オデッセイ
宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．
青柳優馬＆安齊勇馬
本田竜輝＆野村直矢
他花師＆黒潮ＴＯＫＹＯジャパン
青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ
◆１１・２２後楽園公式戦
▼第１試合「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」Ｂブロック公式戦３０分１本勝負
○ザイオン、オデッセイ（５分５５秒 ダイビングヘッドバット→片エビ固め）他花師、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン●
▼同Ａブロック公式戦
芦野祥太郎、○潮粼豪（１０分４６秒 豪腕ラリアット→体固め）大森北斗、羆嵐●
▼第３試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負
○斉藤ジュン、ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起（８分２６秒 サイコブレイク→片エビ固め）田村男児、井上凌、小藤将太
▼第４試合 「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」Ａブロック公式戦 ３０分１本勝負
○綾部蓮、タロース（１２分５９秒 デスルーレット→片エビ固め）鈴木秀樹●、真霜拳號
▼第５試合 同Ｂブロック公式戦
○宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．（１４分３９秒 シャットダウンスープレックスホールド）本田竜輝●、野村直矢
▼同
○青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ（２６分０３秒 ファイアーバードスプラッシュ→片エビ固め）青柳優馬●、安齊勇馬