大泉洋さんが華麗なタップダンス！MTG「24時間リカバリーウェア ReD」新CM
MTG、同社が展開する24時間リカバリーウェアブランド「ReD（レッド）」のブランドアンバサダーである大泉洋さんを起用した新CMを公開しました。
独自のテクノロジーによって血行促進をサポートするウェアを着用し、大泉さんが華麗なタップダンスやリラックスした姿でその魅力を表現しています。
WEB公開日：2025年11月21日(金)
TV放映開始日：2025年11月21日(金)より順次
出演：大泉洋
新CMは、リカバリーウェアの機能性だけでなく、着用することで得られる日常の活力や心地よさを伝える内容となっています。
「リカバリーソックス登場」篇と「スリープウェア愛用」篇の2種類が制作され、それぞれ異なるシチュエーションで大泉洋さんの多彩な魅力が発揮されました。
軽快なステップ「リカバリーソックス登場」篇
「リカバリーソックス登場」篇では、まるで海外映画のワンシーンのような街並みを背景に、大泉さんが登場します。
ReDのリカバリーソックスを着用した足元から繰り出されるのは、軽快で華麗なタップダンス。
大人の余裕を感じさせる表情とキレのある動きが、血行促進による身体の軽やかさを印象的に伝えます。
一方の「スリープウェア愛用」篇では、スリープウェアに身を包みベッドでくつろぐ姿が描かれています。
「実はワタシ、まだ寝てもないのに、今から朝が楽しみなんです」と語る嬉しそうな表情からは、良質な休養への期待感が溢れ出ています。
独自開発繊維「VITALTECH」の技術
「ReD」の最大の特徴は、MTGが独自に開発した特殊繊維「VITALTECH（バイタルテック）」にあります。
極微細に粉砕された8種類の天然鉱石を繊維に練り込むことで、身体から放出される遠赤外線を吸収・輻射し、血行を促進します。
特筆すべきは、その生地の薄さです。
1mm以下という薄さを実現したことで、インナーウェアやスリープウェアなど、24時間あらゆるシーンで着用可能なラインナップが可能となりました。
日常的に身に着けるだけで血行を促進し、疲労回復や筋肉のコリを緩和する効果が期待できます。
MTG「24時間リカバリーウェア ReD」新CMの紹介でした。
