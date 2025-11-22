平野歩夢選手の新CM公開！TCL Japan「Amazon ブラックフライデー」

TCL Japan Electronics、ブランドアンバサダーである平野歩夢選手を起用した新CMを公開するとともに、Amazon.co.jp にて開催中の「Amazon ブラックフライデー」にて大型セールを実施しています。

世界的なアスリートの挑戦する姿と重なる圧倒的な映像美を提案し、人気の大型テレビや最新モデルがお得な価格で展開されます。

TCL Japan Electronics「Amazon ブラックフライデー」

セール期間：2025年11月21日(金) 〜 12月1日(月) 23:59

対象店舗：Amazon.co.jp

割引率：最大30％OFF

TCLは「Inspire Greatness」をブランドスローガンに掲げ、人々の生活や仕事、遊びにインスピレーションを与える製品作りを追求しています。

今回のキャンペーンに合わせて公開された新CMでは、スノーボードとスケートボードの「二刀流」で世界に挑み続ける平野歩夢選手が登場し、その飽くなき挑戦心とTCLの技術革新がシンクロする内容となっています。

平野歩夢選手出演の新CM「TCL Inspire Greatness」

新CMでは、平野選手が自身の限界に挑み、進化し続ける姿が描かれています。

「昨日の自分を越えるために、挑み続ける」というメッセージと共に、量子ドット技術をはじめとするTCLの先進的な映像技術が、視聴者に新たな感動と没入感をもたらす様子が表現されました。

CM内には、鮮やかな色彩とコントラストを実現するTCLのテレビ製品が登場し、スポーツ観戦や映画鑑賞における臨場感を伝えています。

最大30％OFF！注目のセール対象モデル

「Amazon ブラックフライデー」では、CMの世界観を体感できる多彩なモデルが特別価格で販売されます。

注目は、98インチの4K Mini LEDモデル「98Q6C」です。自宅にいながら映画館のような迫力を楽しめるサイズ感に加え、高い輝度とコントラストを実現しています。

また、量子ドット技術を搭載した「T6C」シリーズや、Mini LED搭載の「C8K」シリーズなども対象となり、幅広いラインナップから視聴環境に合わせたモデルをお得に導入できる好機となっています。

TCL Japan Electronics「Amazon ブラックフライデー」の紹介でした。

