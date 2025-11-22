ソフトボール女子日本代表の上野由岐子投手（43＝ビックカメラ高崎）が11月22日、群馬県高崎市で取材に応じ、来季の現役続行を明言した。投球指導を行う「ウエノラボ2025 supported byミズノ」に参加し、「ケガをしたり、投げられなくなったりすることがない限り、引退という考えは基本的に頭にない。1年でも長く選手をやっていきたい」と語った。

上野は前週のJDリーグプレーオフで2試合連続の先発。準決勝で130球完封を挙げ、翌日の決勝でも94球を投じる力投を見せた。試合は敗れて優勝には届かなかったが、レギュラーシーズンでマークした10勝を含めて絶対的エース健在を印象づけた。試合直後には来季について、「ユニホームを着ているか、今は分からない。期待に応えられる選手でいたい思いがある。自分の感情がどう動くかに委ねる」と話すに留めていた。

プレーオフの戦いから1週間。心地よい疲労感とともに、この1年の戦いを見つめ直す時間になった。右腕は今季を「体のコンディショニングも、年間を通して最後までちゃんと投げ切れた。特に後半から先発を担うようになってからは正直、こんなに投げられるとは思わなかった」と振り返り、「この歳で、このコンディションで連投するためには何が必要なのか、どういうトレーニングを入れていかなきゃいけないのか。何を変えていかなきゃいけないのも気づかせてもらった」と前向きに語った。2026年にはロサンゼルス五輪も待ち受ける。43歳のレジェンドから目が離せない。