¸µ¿Íµ¤¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¢ª¡È¥À¥ó¥×½÷»Ò¡É¤Ë¡¡¡ÈSNS¤Ç¤âÏÃÂê¡É¸Åß·Ì¤Íè¤µ¤ó¡ÖÅ·¿¦¤À¡×
¡¡¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù·úÀß¸½¾ì¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¡ÊABEMA¡¿Ëè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·úÀß¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¡È¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¡É¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥×±¿Å¾Îò15Ç¯¤Ç¡È¥À¥ó¥×½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆSNS¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¸Åß·Ì¤Íè¤µ¤ó¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÍÜ»Ò2¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¸«¼é¤ë±ÒÆ£ÈþºÌ¤é
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖHappie nuts¡×¡ÖSCawaii!¡×¤Ê¤ÉÊ¿À®¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤ÎÃæ¿´¤Ç³èÌö¤·¤¿ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¸Åß·¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡Ö¸Æ¤Ð¤ì²á¤®¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÁáÄ«¤Î»£±Æ¤ò¡ÖÌÌÅÝ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ²¿ÅÙ¤«¥Ð¥Ã¥¯¤ì¤¿·ë²Ì¡¢»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Éã¤Î²ñ¼Ò¤ò¼êÅÁ¤¦·Á¤Ç¥À¥ó¥×¤Î»Å»ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢±¿Å¾¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Á³¤È¡ÖÅ·¿¦¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥À¥ó¥×¥«¡¼±¿Å¾¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤ä¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¡£Æ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï500Ëü²óÄ¶¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï49Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤«¤é¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Åß·¤Ï¡ÖÉã¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£¤¼¤Ã¤Æ¤§¤ä¤á¤Æ¤ä¤ó¤Í¤§¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸½¾ì¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈÍÏÀÜ¥®¥ã¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÊ´¤¹¤±¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¥á¥¤¥¯¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÎ×¤ß¡¢¥Í¥¤¥ë¤â´°Á´¥ª¥Õ¡£¡ÖÇÉ¼ê¤À¤«¤éÉÔ°Â¤Ë»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í°Õ¼±¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÓ¤ÎÏÂÄ¦¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÍÏÀÜÃæ¤Ë²Ð¤¬Íî¤Á¤ÆÏÓ¤¬¾Ç¤²¡¢½ý¤¬Â¿¤¯¤Æ±£¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤»Å»ö¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê´¤¹¤±¤Ï¡¢·ò¤ä¤«¤ËÆ¯¤³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¡Ö°ìÈÖ¤Î¿Æ¹§¹Ô¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï´¶Æ°¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡VTR¸å¤Ï¿Æ¹§¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹äÎÏ¤Ï¡Ö¤â¤¦10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ë²È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤È¤·¤Æ²È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
