歌手の藤あや子さんが自身のインスタグラムを更新。箱根・芦ノ湖を訪れ、パワースポットの神社や紅葉を楽しんだことを報告しました。

【写真を見る】【 藤あや子 】箱根で“全身龍尽くし”の参拝姿を公開 往復1時間の道のりに｢とっても清まりました」



藤さんは、「上下ドラゴンコーデで参拝が困難と言われている本宮へ」と投稿。藤さんは、刺繍で大きな龍が描かれたスカジャンに、全体に龍のイラストが描かれたパンツを履いたドラゴンコーデで、龍を祀る九頭龍神社を参拝する画像を添えています。





九頭龍神社の本宮は森の奥深くにあるため「往復1時間かけて参拝してきました」ということです。





また「道中、芦ノ湖のほとりで海賊船「クイーン芦ノ湖」が偶然目の前を通ったので手に乗せちゃったよ〜」と綴り、芦ノ湖の湖畔で湖をバックに手のひらに海賊船を乗せるポーズの画像を添えました。





藤さんは「お天気にも恵まれて紅葉も素敵でとっても清まりました」と、充実した秋の休日を過ごし、リフレッシュ出来たようです。そして「皆様も連休お楽しみくださいね」と呼びかけました。



【担当：芸能情報ステーション】

