フォークデュオ「ゆず」の北川悠仁さんが自身のインスタグラムで「田植え」の光景を投稿しています。



【写真を見る】【 ゆず 】北川悠仁さん「この秋ついに稲刈り」新嘗祭で神社に奉納へ 今年春に自前で田植え “ご飯が当たり前じゃないと痛感”





北川さんは、両手で稲穂を大事そうに抱えて歓喜の声を上げているワンショットを投稿。「春に田植えした苗がすくすく育ち、この秋ついに稲刈りをしてきました」と知らせています。







他の写真でも、ゴム長を履いて自ら田んぼにしゃがみ込み、稲刈りに取り組む様子を投稿。「どんな味に育ってくれたか、楽しみです」と期待に胸を弾ませている模様。









さらに「手間ひまかけて育てた 『悠仁米（仮）』 は、新嘗祭で神社に奉納する予定です」と明かしていて、今後の様子も楽しみです。









北川さんは、今年5月下旬に自身のインスタグラムで田植えの模様を投稿。「初めて田植えに挑戦してから、今年で3年目」「いつもいただいてるご飯が当たり前じゃないんだと、改めて痛感します」と、感謝の思いを伝えていて、「また稲刈りの時に、みんなに報告します」と綴っていました。









今回の投稿はその “報告” となった模様で、フォロワーからは「立派に育ってすごい」「愛がいっぱい詰まったお米」「神様も絶対喜びますね」「悠仁米食べたすぎる」など、共感の声が集まっています。

