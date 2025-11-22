お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが２２日、東京・有楽町駅前広場で開催中の「ＴＯＫＹＯ 結婚おうえんフェスタ」に登場した。

結婚や婚活に関心がありながら、なかなか一歩を踏み出せない人を後押しするイベント。会場では模擬結婚相談や婚活映えするヘアアレンジ撮影などが体験できる。

昨年第１子を出産したバービーは、現在の生活について「てんてこまいな母親をやってます。犬もいるんですけど、犬と１歳の娘のケンカの仲裁に入って、忙しくしてます」と笑顔を見せた。２０２１年に結婚した一般男性との出会いはインスタグラムのダイレクトメッセージだったと明かし、「フランクなメッセージが来て、文章だけで人となりが分かる感覚があった。『この人、口が固そう、ちゃんとしてそう、モラルありそう』と思ってつい返信をしてしまったんです」と振り返った。

意気投合した２人だったが、「ライトな関係はいいんだけど、本気で付き合うのが怖い…。年下の６つ下の男性と付き合えるのか」と真剣交際が怖かったという。その後、タレントの福田綾乃から「幸せになりなさい！」と背中を押されたことで交際に至った。

交際が順調に進み、結婚にするか事実婚にするか１年ほど迷ったが、「ある日の朝、『結婚しよう』と直感的に思ったんです。そこからすぐに、発表と入籍をしました」と結婚に踏み切ったプロセスを明かした。

婚活中の人や交際したい人にアドバイスを求められると「私は個性的だったからこそ、こういうパートナーが合う、合わないがハッキリしていて、相手が見つけやすかった。『こうしなさい』って言ってくる人のことをうのみにしなくても、いいんじゃないかな。ありのままで出会える人がいる。フラットな気持ちで相手と向き合えばいい出会いはある」とエールを送った。