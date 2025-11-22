柔道女子48キロ級で五輪5大会連続メダリストの谷亮子さん（50）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。6月3日に89歳で他界した「ミスタープロ野球」こと長嶋茂雄さんとの思い出の1枚を公開した。

谷さんは「長嶋茂雄さんお別れの会へ TOKYO DOME」「多くの人々から愛され続ける長嶋茂雄さん 多大なるご功績とその影響力は計り知れない英雄 長嶋茂雄さん」と21日に東京ドームで開かれた長嶋さんをしのぶ「お別れの会」に参加したことを報告。

さらに、「中学生15歳の時に初めて長嶋さんと対面した時の忘れられない１枚の写真長年あたたかい応援をしていただきました。今、感謝の気持ちであふれている」と中学生の頃の自身と長嶋さんの2ショットや、お別れの会の会場内での姿を公開した。

この投稿に、ファンからは「長嶋さん、たくさんのアスリート応援してましたよね！」「亮子さんも長嶋茂雄さん同様英雄ですよ」「忘れられない大切な1枚ですもんね」「亮子さんの言う通り『英雄』という言葉がピッタリです」「『お別れの会』の貴重なご様子ありがとうございました」などの声が寄せられている。