お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が21日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんが歯の矯正を始めたものの、痛みに苦しむ姿に心を痛めていることを明かした。

この日、小原は「こないだの火曜日に歯の裏側にクワドヘリックス（上）バイヘリックス（下）という歯の矯正の器具をつけました」と誠希千くんが矯正を開始したことを報告。しかし「やはり違和感あり、舌に痛みがあるというので翌日にも、歯科にいきました」と、すぐに問題が生じたことを明かした。

食事の際には特に辛いようで「ご飯食べる時が歯も舌も痛くて、とても辛そうでいつもより食べるスピード遅いし、量も激減」とその様子を説明。「食べることが大好きな少年なので心が痛い母」と胸中を吐露した。

自身は矯正経験がないことから「気持ちもわかってあげられない…」と述べ「歯列がむちゃくちゃガタガタすぎ!!!ってわけでもないのにすすめなきゃ良かったかな」とコメント。食事についても「何も知らずにいつもどおりのご飯にしちゃってたから柔らかいもの、食べやすいものを作ってあげないとなと反省」とつづった。