◇F1第22戦ラスベガスGP 予選（2025年11月21日 米ネバダ州 ラスベガス市街地サーキット＝1周6.201キロ）

レッドブルの角田裕毅は2戦連続の予選1回目（Q1）敗退を喫して19番手だった。総合首位に立つマクラーレンのランド・ノリス（英国）が1分47秒934で3戦連続今季7度目、通算16度目のポールポジション（PP）を獲得。0.323秒差の2番手にレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）、3番手にウィリアムズのカルロス・サインツ（スペイン）がつけた。

Q1はセッション中に雨が降り続け、当初インターミディエイトタイヤでコースに出たチームはすぐにウエットへ交換。スピンが続出する中、各車周回を重ねる中でタイムを上げていったが、角田のマシンはグリップが安定せず最後のアタックでも1分56秒798。予選2回目（Q2）進出の15番手と0.782秒差、トップとは実に3.654秒差をつけられた。

今季残り3戦の時点で、レッドブルとレーシングブルズの来季シートはフェルスタッペンを除く3枠が未定。安定したパフォーマンスを続けるレーシングブルズのアイザック・ハジャー（フランス）とリアム・ローソン（ニュージーランド）、F2からの昇格が噂されるアービッド・リンドブラッド（英国、スウェーデン）とのシート争いで、厳しい立場の角田にとって痛恨のQ1敗退となった。

▼ノリス 週末を通してペースが良いので、ドライコンディションでもいけると思う。ただ、明日は未知数な部分が多く、燃料を多く積んでの走行を誰もしていない。楽しいレースになるといいね。

▽予選順位

(１)ノリス（マクラーレン）

(２)フェルスタッペン（レッドブル）

(３)サインツ（ウィリアムズ）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)ピアストリ（マクラーレン）

(６)ローソン（レーシングブルズ）

(７)アロンソ（アストンマーチン）

(８)ハジャー（レーシングブルズ）

(９)ルクレール（フェラーリ）

(10)ガスリー（アルピーヌ）

＜以下Q2敗退＞

(11)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(12)ストロール（アストンマーチン）

(13)オコン（ハース）

(14)ベアマン（ハース）

(15)コラピント（アルピーヌ）

＜以下Q1敗退＞

(16)アルボン（ウィリアムズ）

(17)アントネッリ（メルセデス）

(18)ボルトレート（キックザウバー）

(19)角田裕毅（レッドブル）

(20)ハミルトン（フェラーリ）