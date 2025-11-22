矢野未希子、完成した新居を公開 「美術館みたいなお家」「家とは思えない」「広いー 高いー」と反響続々
モデルの矢野未希子（38）が22日、自身のインスタグラムを更新。「ついに新しいお家に引っ越しました」と報告し、新居を公開した。
【動画】「美術館みたいなお家」「広いー 高いー」完成した新居を公開した矢野未希子
以前から新居に引っ越すことを報告しており、これまでに新居の建設過程や家具選びの様子を度々発信していた矢野。今月10日には「98%完成」と、ほぼ出来上がっていることを明かしていた。
この日は、ついに完成した新居での動画をアップ。高い天井で広々した空間は木材を多用した温かみのあるデザインで、洗練された雰囲気の住宅空間となっている。動画には「何年も自分の中に描き、夢見た私達のお家」で、愛猫と戯れる矢野の姿が収められている。
引っ越したものの、まだ完成していない部分もあるようで、「当初の予定より引っ越しが大幅に遅れ完成までに乗り越えることが山ほどあったり」「お庭づくりも来年から! 本当に家づくりって大変」と振り返るも、「だけど、それ以上にここでの暮らしはわくわくするし、毎朝起きるのが楽しみ」「家具もまだこれから届いたりインテリアなども少しずつ整えて空間をつくっていこうと思います」と胸を弾ませた。
この投稿には「完成おめでとうございます」「追求し過ぎのおうち!!ものすごく素敵です!!」「お家とは思えないぐらいな素敵な空間ですね」「美術館みたいなお家ですね〜」「広いー 高いー」「センスありまくり」「大豪邸のルームツアー楽しみにしております」など、さまざまな反響が寄せられている。
