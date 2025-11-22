＜中間速報＞塚田よおすけが単独トップ 松山英樹5差、石川遼は6差追走
＜ダンロップフェニックス 3日目◇22日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、塚田よおすけがトータル10アンダー・単独首位に立っている。
〈写真〉松山英樹の最新スイング クラブを高く上げて飛距離アップしている!?
1打差2位にイ・サンヒ（韓国）。3打差3いタイに木下稜介、長野泰雅、前田光史朗、4打差6位タイには生源寺龍憲、堀川未来夢、平田憲聖、細野勇策が続いている。2014年大会覇者の松山英樹はトータル5アンダー・10位タイ。石川遼はトータル4アンダー・14位タイで後半を回っている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
