歌手の和田アキ子（75）が22日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。「何でも電話で話したり」仲良しの意外な人物を明かす場面があった。

前週に資格を取った友人と20年ぶりに会い、お祝い会をする予定だというリスナーからその後についてメッセージが寄せられ、「20年ぶりのせいか大変盛り上がりました」と報告された。

これに、和田は「そういうお友達がいるっていうのがうらやましいですね」とポツリ。「私、ほんとに、10代でこの世界入って、どっちかっていうとみんなライバルみたいな感じですから、心の中では。“あっちよりちょっとでも出る”とか。で、本当に友達いないんですよ」ともらした。

さらに「仲良しの人もいますよね、お笑いの人でも。で、お笑いの人と歌手の人が仲良かったりするんですけど、私の場合は…。この歳になると今はみんな私を見るとビビっちゃうから」と和田。「だからもう今仲いいっつったらほんとにあの、竹山んとこの奥様。何でも電話で話したり」とカンニング竹山の妻との友人関係を明かした。

これには、アシスタントの垣花正アナウンサーは「竹山さんの奥さんはアッコさんと話す時も堂々としてますね。素晴らしいですね。全く逆に、いい意味で気を使わない」と感心。和田は「そうそうそう。なんか私も楽なのよ。ほんとになんていうかうらやましいなあ」と話した。