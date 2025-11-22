中山忍、姉・中山美穂さんとの最初で最後の姉妹共演を語る 自身は『ガメラ』で助演女優賞＆美穂さんは『Love Letter』で主演女優賞
俳優の中山忍（52）、金子修介監督が22日、東京・丸の内ピカデリー ドルビーシネマで行われた映画『ガメラ 大怪獣空中決戦』（1995年）の4K HDR ドルビーシネマ復活上映の舞台あいさつに登壇した。
【写真】大きな中山美穂さんの写真も…涙ながらに語った中山忍
中山は、鳥類学者の長峰真弓役を演じ、日本アカデミー賞優秀助演女優賞に輝いた。ブルーリボン賞でも助演女優賞を受賞。同賞では姉の中山美穂さんが『Love Letter』で主演女優賞を受賞していた。
当時を振り返ると中山は「姉妹共演、公の舞台に姉妹そろって立つのは結果的に、あの時が最初で最後になってしまった」と昨年末に54歳の若さで亡くなった美穂さんを偲びながら語る。「いろいろ女優として頑張っていけるのかな、と迷いもあった時期。芸能界に入って初めていただけた賞が女優賞だったことに勇気をもらったんです。今、振り返ってみると助演女優賞をいただける映画に出会えたこと、姉が主演女優賞を『Love Letter』でいただいて最初に最後になってしまいましたけど晴れがましい席で姉妹で並んで立てた。『ガメラ』に出会えたこと、監督に出会えたこと、長峰という役に出会えたこと、姉と一緒に舞台に立てたことに30年経って改めてここで皆様にお礼を伝えたいと思います。ありがとうございました」と伝えた。
最後は「泣いちゃうんで、ごめんなさい…」と目にいっぱい涙を溜めながら口にしていた。
1965年（昭和40年）11月27日に公開された怪獣映画『大怪獣ガメラ』（大映）。昭和に計8作品、平成に4作品が製作され、2023年にはアニメ版が登場するなど、ガメラは世代を超えて国内外のファンに愛され続けてきた。今年、生誕60周年を迎えるにあたり、【ガメラ生誕60周年プロジェクト】が始動。
その一環で、「平成ガメラ3部作」のドルビーシネマによる復活上映を実施。上映されるのは金子修介監督、特技監督・樋口真嗣、脚本・伊藤和典のタッグによって誕生した『ガメラ 大怪獣空中決戦』、『ガメラ2 レギオン襲来』（1996年）、『ガメラ3 邪神＜イリス＞覚醒』（1999年）の3作品となる。
