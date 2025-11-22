寄生種のテラニシクサアリの女王（左）が寄生先のキイロケアリの女王に接近する様子/Yuji Tanaka/Current Biology/Takasuka et al.

（CNN）寄生アリが「化学兵器」を使って異なる種のアリの巣を乗っ取り、働きアリをだまして残虐な実母殺しをさせている――。そんな生態を解明した研究が、このほど学術誌に発表された。

侵入されたコロニーの女王アリが「実の娘たち」に攻撃されて死ぬまでの間、本当の敵である寄生アリの女王は脇に控えて待っている。計画は単純だ。異なる種のアリの巣に侵入し、自分の体内で生成した「化学兵器」で働きアリをだまして本物の女王を外敵と誤解させる。

侵入された巣の女王アリはわずか数時間で排除され、寄生アリがすげ替わって新しい女王の座に就く。

アリのコロニーで起きる実母殺しはこれまでにも記録されたことがあるものの、コロニー内で複数の女王が生まれた場合や、女王の繁殖能力がなくなった場合に起きるのが普通だった。しかし、今回のように寄生アリの女王が働きアリを代理暗殺者に仕立て上げる筋書きは、これまで詳細に記録されたことはなかったという。

この研究は九州大学理学研究院の郄須賀圭三助教が17日のカレント・バイオロジー誌に発表した。こうした戦略がほかの種の動物で確認されたことはなく、ホストの子を操って実母殺しを教唆する寄主操作様式は、生物学史上前例がないと郄須賀氏は解説している。

研究チームは、ケアリ属のアリの行動を観察して、寄生種のテラニシクサアリとアメイロケアリの女王が、異なる種の巣に侵入して働きアリを操る様子を記録した。

郄須賀氏によると、アメイロケアリの女王がホストの巣に侵入して、働きアリに自分たちの女王を殺させる生態は過去の研究でも指摘されていた。しかしその仕組みはこれまで解明されていなかったという。

「実の娘」が女王をバラバラに

アリは嗅覚でコミュニケーションを取り、巣の仲間と敵を区別する。過去にはコロニーのアリが餌を採る場所の近くで寄生アリの女王が働きアリを捕らえて自分の体にこすり付け、臭いを偽装して巣に潜入する様子が観察されていた。

今回の研究では、東京の市民科学者、島田拓、田中勇史の両氏がアリのコロニーを育てて寄生女王に侵入させた。島田氏は、寄生種のテラニシクサアリの女王がキイロケアリのコロニーに侵入する様子を観察。田中氏は寄生種のアメイロケアリの女王がトビイロケアリのコロニーに侵入する様子を観察した。

郄須賀氏によると、いずれの実験でも、寄生女王アリをホストの働きアリや繭と一緒に飼育して、巣の仲間の臭いをまとわせた。これによって寄生女王アリは巣の仲間と認識され、侵入しても攻撃されなくなる。その後、寄生女王アリをコロニーに放った。

寄生女王アリはいずれも同じパターンで攻撃を展開した。臭いを偽装した寄生女王はコロニー内の餌やり場に侵入。ほとんどの働きアリは侵入者に関心を示さず、中には寄生女王に口移しで餌を与える働きアリもいた。

しかし寄生女王の目的は餌を食べることではなく、暗殺を実行させることだった。ホスト女王を見つけ出した寄生女王は、腹部から蟻酸（ぎさん）臭の液体を噴射してホスト女王に浴びせた。この臭いに働きアリが扇動され、一部はすぐに自分たちの女王を攻撃し始めた。何度も噴射を繰り返すうち、攻撃はどんどん残忍になっていった。

4日後にホストの働きアリは、自分たちの実母の身体を切断した。

真の女王が死ぬと、侵入した女王は卵を何百個も産み、自分の養子にした「娘たち」に育てさせた。やがて寄生女王の実の娘が数千匹に増えてコロニーを乗っ取り、もともといた種は1匹もいなくなった。

この研究についてカリフォルニア大学リバーサイド校のジェシカ・パーセル教授は「化学物質を使って働きアリにこうした行動を誘発させるという発見は、本当に驚きだった」とコメントしている。

悪い大人が子どもを傷つけたり殺したりしようとする筋書きは、例えば「白雪姫」や「ヘンゼルとグレーテル」のような童話にも描かれることがある。しかし母親殺し、ましてや子どもがだまされて親殺しをさせられるという話は、残虐な描写も多い民話でさえもほぼ皆無だ。

自然界の現象は、時として創作をしのぐと郄須賀氏は話している。