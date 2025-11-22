Travis Japan吉澤閑也（30）が、21日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）にゲスト出演。お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）に悩みごとを明かした。

今回は吉澤とAKB48小栗有以（23）をゲストに、お笑いトリオ「ハナコ」の岡部大（36）が、6年以上住んでいたという東京・武蔵小山を案内。

ラーメン店に入ると、吉澤は「バラエティーに出させていただく機会が増えて。メンバーといると、ギャグをやらせてもらったり。スベることも多々あり…」と話し、「とにかく笑わせたい。かっこいいとかどうでもいい」と有田に相談。さらに「松田元太に負けているのが悔しいんですよ」とグループのメンバーの松田をライバル視した。

有田が「じゃあやってみなよ」と1発ギャグをリクエスト。すると吉澤は「王道のギャグで。゛強い人゛、やらせていただきます」と立ち上がってシャドーボクシングを始めた。そして「あなたにはこのパンチがみえますか…カ、カ、カ、カ、カーニバル、カーニバル！」と連呼しながらステップを踏んだ。

有田は冷めた口調で、「これはね。松田君の方が好きかな」とバッサリ。スベった吉澤も「ですよね〜」と苦笑いした。