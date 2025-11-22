Æ£ËÜÈþµ®¡¢Î¢ÊÖ¤·¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿ÀöÂõÊª¤ÏÎ¢ÊÖ¤·¤Î¤Þ¤ÞÀöÂõ¤·¡¢Î¢ÊÖ¤·¤Î¤Þ¤Þ¾ö¤ó¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡ËÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡ËÉ×ºÊ¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¥Þ¥ÞÍ§²ñ³ÈÂçSP¤Ë½Ð±é¡£ÀöÂõÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¾±»Ê¡¢Æ£ËÜÉ×ºÊ¤Ë¤è¤ëÎÁÍý¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¡¢¿¹Àô¡Ê43¡Ë¡¢¹âÅÄ¼ÓÀé»Ò¡Ê44¡Ë¤Ç¡¢É×¤ËÇ¤¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤²È»ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀöÂõ¡×¡ÖÀöÂõÊª¤¿¤¿¤ß¡×¡ÖÀöÂõÊª´³¤·¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¾±»Ê¤¬¡ÖÀöÂõÊª¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Î¢ÊÖ¤·¤Î¤Þ¤ÞÀöÂõ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Æ£ËÜ¤¬¡Ö»ä¤ÏÎ¢ÊÖ¤·¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Î¢ÊÖ¤·¤Î¤Þ¤ÞÀöÂõ¤·¤Æ¡¢Î¢ÊÖ¤·¤Î¤Þ¤Þ¾ö¤à¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂçÂô¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÎ¢ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»¿Æ±¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤Ç¡¢Î¢ÊÖ¤·¤Î¤Þ¤Þ¾ö¤ó¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÂô¤Ï¡ÖÌµ¸À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¹âÅÄ¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ªµ¤¤Å¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾±»Ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¶¯À©¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤«¤Ï¤¯¤È¤¤ËÎ¢ÊÖ¤·¤Î»þ¤Ï¡¢¤¢¤¡²¶¤¬Î¢ÊÖ¤·¤Ë½Ð¤·¤¿¤â¤ó¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£