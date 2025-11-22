エンゼルスが来季の新打撃コーチとして通算２１０本塁打、３１５盗塁のブレイディ・アンダーソン氏（６１）を起用すると２１日（日本時間２２日）、複数の米メディアが伝えた。

アンダーソン氏は８８年にレッドソックスでメジャーデビュー。同年途中にオリオールズに移籍すると、９２年には２１本塁打、５３盗塁をマーク。９６年には自己最多の５０本塁打、１１０打点と飛躍した。オールスターにも３度出場した。

エ軍は来季、日系３世のカート・スズキ新監督（４２）の下で巻き返しを狙うが、アンダーソン氏にも打撃力アップを託す。

米メディア「スポーツ・キーダ」はこの日、巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す岡本和真内野手（２９）の移籍先候補としてメッツ、マリナーズとともにエンゼルスの名前を挙げた。今季三塁を守っていた打率・２３８、９本塁打のレンヒーフォ、打率・２３４、１２本塁打のモンカダがＦＡとなるも再契約の可能性は低いとし、「（岡本を獲得すれば）現在手薄になっている内野陣の補強に間違いなくなるだろう」。また、今季３６本塁打、１０３打点のウォードをオリオールズに放出したことから「攻撃力を失い、補強が必要だ」と指摘した。