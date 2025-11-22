女優の吉川愛（26）が22日、自身のインスタグラムを更新。大好きな作品のアンバサダーに就任したことを報告した。

吉川は「私の大好きなハリーポッター 私の大好きなスタジオツアー東京のアンバサダーになりました 嬉しすぎる。」と報告し、東京都練馬区にあるハリーポッターの世界線を体験できることで人気の「ワーナーブラザーズ スタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター」でスリザリンのマントとマフラーを着て撮影した“ハリーポッター満喫ショット”を披露した。

続けて「ホグワーツインザスノー行きたかったので幸せいっぱいです」とつづり、期間限定のイベント「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」で一面雪に覆われたホグワーツ城を前にした“振り向きショット”もアップ。

最後には「ここでしか味わえないここでしか見れないのが 沢山あるので皆さん絶対に！遊びに行ってみてください 」とアピールし、同じくアンバサダーに就任した仲良しの女優・桜田ひよりとの“密着2ショット”も披露した。

この投稿にファンからは「ひよあいで大好きなハリポタのアンバサダー就任おめでとう〜！！！！」「ひよ愛、いいね！！」「どの写真の愛ちゃんもほんとにかわいすぎる」など、多くの祝福の声が寄せられた。