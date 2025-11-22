陸上女子1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ不破聖衣来（22＝三井住友海上）が、23日のクイーンズ駅伝（全日本実業団対抗女子駅伝）で実業団駅伝デビューすることが決まった。

日本実業団陸上競技連合が22日にスタートリストを発表し、不破は3区に抜てきされた。3区はエース区間とも言われる6区間最長の10・6キロで、JP日本郵政グループは東京五輪、女子5000メートル、1万メートル代表の広中璃梨佳、積水化学は佐藤早也伽、資生堂はパリ五輪女子1万メートル代表の五島莉乃、天満屋は女子マラソンの日本記録保持者・前田穂南など実力者がひしめき合っており、当日の変更がなければ、いきなり大型ルーキーと実力者の対決が実現する。

不破は拓大を卒業し、今春に三井住友海上に入社。5月には東日本実業団選手権女子1万メートルに出場し、32分50秒03で日本勢3番手となる5位だった。

10月の予選会・プリンセス駅伝には欠場したが、その後故障も回復し、今回のクイーンズ駅伝には満を持して登場する。入社式で不破は、将来的にはフルマラソンに挑戦する意向を示し「五輪で金メダルが最大の目標」と意気込んだ。ロサンゼルス五輪の希望の星とも言われる不破が、今回の駅伝デビューで夢への第一歩を刻むことになる。

三井住友海上は、クイーンズ駅伝優勝7度の名門。不破の加入で選手層も厚くなり、09年大会以来、8度目の制覇を狙っている。

クイーンズ駅伝は、前回大会で8位までに入った8チーム（JP日本郵政グループ、積水化学、しまむら、パナソニック、エディオン、岩谷産業、第一生命グループ、資生堂）と、予選会（プリンセス駅伝）を勝ち上がった16チーム（三井住友海上、スターツ、天満屋、京セラ、シスメックス、ユニクロ、ルートインホテルズ、ユニバーサルエンターテインメント、豊田自動織機、大塚製薬、肥後銀行、ノーリツ、東京メトロ、ダイハツ、クラフティア、愛媛銀行）の合計24チームで争われる。