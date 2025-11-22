ロボは中国製だけどね。

最近のヒト型ロボことヒューマノイドは、アップデートのたびにアクロバットやキックボクシングといった、運動性能でのアピールが多めです。

だけど、ひとたび人間社会に投入すると、ド派手なパフォーマンスをせずとも効果的なプロモーションになるようです。

世界初のCAロボ

ロシアのポベーダ航空が採用したのは「ヴォロージャ」君。彼は人間のキャビンアテンダントと一緒に乗客を迎え入れたり、酸素マスクの使い方を指導。記念写真にも快く応じて人気者になっていました。

実際は中国Unitree製の｢G1｣なんですけどね。

ロシアのロボット事情

実はロシアでも、ヒューマノイド開発の波が来ています。つい先日は、Idol社が｢ロシア初の人型ロボット｣として開発した｢AIdol｣が舞台に現れ、ものの30秒でブッ倒れて幕引きになっていました。

初舞台で転んじゃった。ほろ苦いヒューマノイドロボットのデビュー映像

7年前は自称「最新ロボット」の中身が人間だったことを踏まえると、大きな進歩なのですが…。

ロシア国営TVが｢最新ロボット｣を紹介したら…人が入ってたでござる

いるだけで歓迎される

ヒューマノイドはまだ珍しいので、Tシャツを着せただけでもマスコット扱いで人気者になれますね。どの企業も、イメージアップを図るならヒューマノイド黎明期の今がチャンスでは？ 倉庫の軽作業や家事手伝いだと人目に触れにくいですもんね。

