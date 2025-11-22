《表参道ヒルズのイルミネーション点灯式 点灯の時に間近で見て、光の反射がとても綺麗で輝く球体に目が虜になりました》

街中で輝くイルミネーションが映えるようになった11月12日、自身のXで純白のドレス姿をアップしたのは、女優の橋本環奈だ。橋本は11日におこなわれた「表参道ヒルズクリスマスツリー2025点灯式」に登壇していた。

「橋本さんが着用しているのは、表参道ヒルズにも店舗がある『ヴァレンティノ』のドレスです。ブランドの『2026年プレ・スプリング・コレクション』に掲載されているもので、目を引く立体的なフェザーケープと、繊細な刺繍ドレスの組み合わせが特徴です。フェザーはボリュームが出るので難しいアイテムですが、首元をすっきりとまとめ、視線を引き上げることで、軽さと華やかさのバランスをうまく出しています」（スタイリスト）

ツリーに負けない輝きを見せた橋本について、居合わせたファンが語る。

「白いドレスがライトに反射して、フェザーが揺れると、まるでお姫様みたいでした。これまでより、顔まわりがすっきりしていて、やせた印象でした。『輝きを保つために何をしている?』と司会者に聞かれ『何ごとも楽しむ。忙しくても、家でひとりで過ごすことはない』と、アクティブにいろいろなところに出かけていると明かしていたので、体力面に感心してしまいました」

Xでも、橋本のビジュアルに言及する声が多く聞こえてくる。

《橋本環奈ちゃん痩せたね》

《環奈ちゃん本当綺麗です…イルミネーションに負けないくらい輝いてます!!》

「橋本さんのここ数年の活躍を考えると、休む間もないほどという印象です。2024年9月にスタートしたNHK連続テレビ小説『おむすび』と並行して、映画『キングダム』の撮影に臨み、朝ドラ終了直後の2025年4月からは主演ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）がスタートしました。

同年代の女優のなかでも、橋本さんの多忙さはトップクラスで、スケジュールは数年先まで埋まっているともいわれています。ビール好きを公言していた橋本さんは一時、健康的なふっくらボディが話題でしたが、現在はすっきりとした横顔に。仕事に充実する日々が、自然と体型に影響したのかもしれません」（芸能ジャーナリスト）

それでもアクティブに活動できるのだから、元気いっぱいというわけだ。