¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë²Î¼ê¤ÎÃæÅçÈþ²Å¤¬20Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢ÍèÇ¯5·î¤ËÂæËÌ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç­4É¤¤È¸¤1Æ¬¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÅç¤Ï¡¢ËÌÉô¡¦¿·ËÌ»Ô¤Ë¡ÈÇ­Â¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤ÎË¬Ìä¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£

ÃæÅç¤Ï18¡¢19Î¾Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎBillboard Live Taipei¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Ë¬Âæ¤Ïº£Ç¯2ÅÙÌÜ¡£

ÂæÏÑ¤ÎÊÛÅö¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÃæÅç¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖËèÆü¤³¤ì¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖË°¤­¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦Ë°¤­¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£

ÂæÏÑ¤ËÍè¤¿¤éÉ¬¤º¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤Ë¸Â¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤ä¤ë¤Î¤Ï¤ª»û¤Ë¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡×¤È¾Ò²ð¡£°ã¤¦¹ñ¤«¤éÍè¤¿¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÃÏ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ç¡¢²¿¤«¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¿·ËÌ»Ô¤ÎàÍ硐¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÇ­¤¬½»¤ßÃå¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÇ­Â¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£àÍ硐¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¼¡²ó¤ÎË¬Âæ»þ¤Ë¤ÏÁá¤á¤ËÂæÏÑÆþ¤ê¤·¡¢Àè¤ËÇ­Â¼¤ÇÇ­¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

ÂæËÌ¸ø±é¤ÏÍèÇ¯3·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¡£5·î16¡¢17Æü¤ËÂæËÌÎ®¹Ô²»³Ú¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£

¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë