¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬22Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î5»þ´ÖÆÃÈÖ¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ìº×¤ê¡ª¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£Í¾ÇÈ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡ÉÈ¯¸À¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦²¬ÅÄ¹îÌé½°±¡µÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡¢²¬ÅÄ»á¤«¤é¤ÎÂæÏÑ¼þÊÕ¤Î³¤¶®Éõº¿¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤«¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ÂæÏÑ¤ò´°Á´¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¯¤¿¤á¤ËÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¹Ô»È¤âÈ¼¤¨¤Ð¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¼ÁÌä¤·¤¿²¬ÅÄ»á¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤ÏÂç¶âÀ±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¼«±ÒÂâ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÉðÎÏ¹Ô»È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎºÇ½ªÈ½ÃÇ¸¢¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¥¤¥é¥Á¤Ê¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½¢¿¦»î¸³¤Ç¤â¡¢º£¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°µÇ÷ÌÌÀÜ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤À¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¤¢¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÄ©È¯¤¬Íè¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡È¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ë¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡É¡ÈÁí¹çÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡É¤Ç¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô»á¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤ÎµÄÏÀ¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ä¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÂç±þ±çÃÄ¡¢°Ý¿·¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä»²ÇÒ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤ÎÀ¼¤Ê¤ó¤«Ìµ»ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¸À¤¦¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£´Ñ¸÷¶È¤ä°û¿©¶È¤Ë¼Â³²½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¡È¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤È¤«Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Î®¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¾¤ÎÆâÀ¯ÌäÂê¤Ç¤ÏÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡£¹Ô¤±¹Ô¤±¥É¥ó¥É¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ì²ó¸½¼ÂÅª¤Ë¡ÄÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£