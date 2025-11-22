『オシャレ × 防寒』を両立！【グローバルワーク】大人の味方！「あったかパンツ」

寒さ対策もしっかりしたいけれど、おしゃれの手も抜きたくない……。そんなミドル世代にぴったりの商品を【グローバルワーク】で発見。今回は、冬のお出かけの強い味方になりそうな「あったかパンツ」をご紹介。「累計400万本以上の高リピートシリーズ」（公式オンラインストアより）、ウツクシルエットシリーズから、裏起毛素材のテーパードパンツと、トレンド感のある着こなしを楽しめそうな、両面起毛素材のワイドパンツが登場。

あったか & スッキリ見えを狙えるテーパードパンツ

【グローバルワーク】「あったかウツクシルエットテーパードパンツ」\5,490（税込）

腰まわりはゆったりと、裾にかけて細くなるテーパードシルエットが特徴。公式オンラインストアによると、タックや後ろのフェイクポケットの位置にこだわって作られており、裏起毛素材であたたかそうなのに、着膨れ感なくスッキリと穿けそうなのが魅力です。ダブルジャケットを合わせたセットアップ風コーデを、襟つきカーディガンとスニーカーでカジュアルダウン。きちんと感もラフさも備わったコーデは、通勤スタイルにもおすすめです。

チェック柄がアクセントに！ 冬レジャーのお手本コーデ

ブラックやグレーというベーシックカラーに加え、冬ムードもトレンド感も高まるチェック柄が揃う全6色展開。こちらの40代のスタッフさんは、クールに決まるブラックチェックをチョイス。裏起毛素材のパンツに、パーカー × コートを重ねて防寒すれば、冬のレジャーシーンにもぴったりのコーデに仕上がりそうです。

旬のシルエットでおしゃれ見えを狙えるワイドパンツ

【グローバルワーク】「あったかリラックスワイドパンツ」\5,990（税込）

ボリューム感たっぷりのワイドシルエットで、トレンド感のあるコーデを楽しめそうなパンツ。公式オンラインストアで、「中心が空洞になった中空糸と両面起毛で、ホッとするような暖かな着心地」と説明されているように、寒がりさんの強い味方になりそう。スタッフさんのようにコーデュロイシャツを合わせれば、今っぽ大人カジュアルコーデに。マスタードカラーのトップスを差し色にきかせて。

お手本にしたい！ 大人可愛い冬映えコーデ

ハンサムなワイドパンツに淡いピンク色のカーディガンを合わせて、大人可愛い着こなしに。レイヤードしたレースブラウスを裾や袖口からのぞかせて、フェミニンなムードをまとえば、トレンド感もグンとアップ。華やかな冬映えコーデを楽しみたい人のお手本に。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i