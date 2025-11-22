アニメ映画「トイ・ストーリー５」のアンドリュー・スタントン監督が、新作は「もう誰もおもちゃでは遊ばない」という「存在論的」な問題がテーマとなっていることを明かした。2010年の「トイ・ストーリー３」、2019年の「トイ・ストーリー４」の両作で完結したように思われていた同人気シリーズの新作でメガホンを取っているスタントン氏は、「テクノロジーへの依存の中で変化し続ける子どもたちとおもちゃとの関係」を取り上げるために、来年公開予定の新作が必要だったとしている。



「ファインディング・ニモ」などの監督としても知られるスタントン氏は、エンパイア誌にこう話す。「正直言って、戦いそのものというよりも、むしろ存在論的な問題の自覚なんです。もう誰も本当におもちゃで遊んでいないということのね」「テクノロジーはすべての人の生活を変えてしまったが、私たちはそれが自分たち、そして子どもたちに何を意味するのかを問いかけている。単にテクノロジーを悪役に仕立てるだけでは済まされない」



2026年６月に公開予定の「トイ・ストーリー５」では、持ち主のボニーにタブレットの「リリー・パッド」が届き、アンディやウッディらおなじみのおもちゃの顔ぶれがボニーの愛情を取り戻そうと奮闘する姿が描かれる。バズ役はおなじみのトム・ハンクスが声を担当している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）