「ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ年間大賞」に選出された阪神・佐藤輝明内野手が２２日、甲子園球場内で授賞式に臨んだ。選考委員で球団ＯＢの鳥谷敬氏からパネルを贈呈された佐藤輝は「レジェンドの方に選んでいただける賞なんで、また違った喜びがある。先輩に認めてもらえたかなという思いで、すごくうれしいです」と顔をほころばせた。

交流戦を除くセ・リーグ公式戦全３７５試合において、公式記録員が勝利に最も貢献した選手を１人選出。この回数を月単位でチーム別に集計し、ノミネート回数が最も多かった選手が、各球団の代表として公開選考会に進む。佐藤輝はプロ５年目の今季、打率は２割７分７厘。４０本塁打、１０２打点の２冠を獲得し、ノミネート回数の１４度はリーグ最多だった。８月度の月間大賞にも選出されていたが、文句なしの年間大賞受賞となった。

鳥谷氏は「年間を通して非常に安定した活躍をしているというところと、チームの優勝もありましたし、ノミネート回数も一番多かった。満場一致、皆さん１年間安定した活躍をしたという思いで選ばれたと思います」と説明した。

佐藤輝は２３、２４年に鳥谷氏にキャンプの臨時コーチとして守備の手ほどきを受けた。今季は昨季の２３失策から６失策と一気に減らして三塁のゴールデン・グラブ賞を受賞。数々のタイトルや表彰を手にしているが「まあでもゴールデン・グラブ賞を取れたのは自信になります。エラーの数も鳥谷さんに１０個以内と言われて、達成できたのでうれしい」と満足げ。鳥谷氏も「（一塁の）大山選手に助けられた部分もあったかもしれないですけど、捕ってから投げるのが一つの形になってきた」と太鼓判を押していた。

◆ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ選考委員 高橋由伸氏、宮本慎也氏、佐々木主浩氏、川上憲伸氏、鳥谷敬氏、前田智徳氏