恋愛の“共依存”を“肉体変異”で描いたボディホラー『トゥギャザー』（原題:TOGETHER）が２月６日(金)より公開。“いい夫婦の日（11月22日）”の日にちなんだ特別映像が解禁された。

倦怠期に差しかかったカップルに超自然的な肉体変異が起こり、シュールな極限状態に陥っていく様を描く本作。映像は、主人公カップル・ティムとミリーの歴史をスライドショーとして見せていく。仲睦まじい二人の姿にホッコリ……と思いきや、ところどころに奇妙な写真が入り込んでおり、次第に不穏な空気が支配していく。いったい何が起こってるの……。

ティムとミリーを演じたデイヴ・フランコとアリソン・ブリーは、実生活で夫婦でもある。デイヴは「脚本を読んだとき、すごく衝撃を受けました。斬新で大胆、そしてとても野心的だと感じたんです」と脚本に惚れ込み、妻のアリソンに一緒に作ることを提案。アリソンは「実際に夫婦である私たちだからこそ、この映画を作る意味があると思いました。ティムとミリーは 10 年以上一緒にいる関係。私たちも13年以上一緒にいるので、その歴史を重ね合わせて、説得力を持たせることができると思いました」と語っている。

『トゥギャザー』

2026年２月６日(金)よりTOHOシネマズ日比谷他ロードショー