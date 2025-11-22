King & Princeの郄橋海人さん（26）が、29日放送の日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト 2025』で、歌舞伎俳優の市川團十郎さん（47）らとコラボすることが発表されました。

郄橋さんは、番組の第二部のオープニングアクトパフォーマンスとして、歌舞伎とHIPHOPのコラボステージを披露します。

■市川團十郎が音楽番組初登場

今回のコラボステージでは、團十郎さんが音楽番組に初登場。日本の伝統・歌舞伎と、アメリカにルーツを持つHIPHOPの融合で音楽の進化を見せたいという郄橋さんの思いに賛同し、パフォーマンスを披露します。

さらに、レディー・ガガさんのバックダンサーをはじめ、BTSの振り付けも手がける世界的ダンサー・RIEHATAさんや、ラッパーのBlumioさんたちも参加し、歌舞伎とHIPHOPのコラボステージを届けます。

■コラボパフォーマンスに郄橋海人「人生で本当にないこと」

郄橋さんは今回のパフォーマンスに向け、「今回、歌舞伎とHIPHOPのコラボとして、ジャンルや文化などの垣根を越え、日本の文化を代表する表現の一つである歌舞伎で、團十郎さんと踊れるなんて、人生で本当にないことだと思います。このようなコラボレーションができることは、テレビの力だなと思っています」と、意気込みを語りました。

櫻井翔さん（43）が総合司会を務める『ベストアーティスト 2025』。今年のテーマは『音楽の旅〜Music journey〜』で、総勢40組を超えるアーティストとともに、この1年の音楽を振り返ります。第一部はひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）、第二部はよる7時〜10時54分放送です。